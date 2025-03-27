Van’da Zincirleme Kazada Beş Yaralı

Van’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç etkilendi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde görevli olan Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan olduğu bildirildi. Alınan bilgilere göre, Aşağı Kozluca Mahallesi civarında bir aracın, başka bir araçla kafa kafaya çarpışmasının ardından hızla gelen 3. bir aracın her iki araca çarptığı belirtildi. 5 kişinin yaralandığı bu kazada, Prof. Dr. Kotan’ın taziyeden döndüğü öğrenildi.

KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası, Prof. Dr. Kotan sağlık ekipleri tarafından çalıştığı hastaneye götürüldü. Yapılan ameliyatın ardından Kotan, yoğun bakımda tedavi edilmeye başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Trafik kazası geçiren Dr. Kotan’ın iç kanamasının durdurulduğunu ve yoğun bakımdaki takiplerine devam edildiğini” aktardı. Karaman, Kotan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu da sözlerine ekledi.