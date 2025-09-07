Van’daki Akdamar Kilisesi’nde ayin yapıldı

AYİN DEVAM ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van’daki Akdamar Kilisesi’nde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ayin sona erdi. Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerde sabah saatlerinde din adamlarıyla birlikte adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Van Gölü’nde bulunan Akdamar Kilisesi’nde, Türkiye Ermenileri Patrikliğine bağlı din adamları ile ziyaretçilerin katıldığı ayine Manukyan başkanlık etti.

BARİŞ VE HOŞGELDİ’Yİ GETİREN GÜN

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayinde konuşan Maşalyan, her yıl Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda ayin yaptıklarını belirtti. Katılımcılara geldikleri yerlere barış ve huzur içinde dönecekleri mesajını veren Maşalyan, “Buraya dünyanın her köşesinden, Amerika’dan, İngiltere’den, Avrupa’dan, Anadolu’nun farklı yerlerinden, İstanbul’dan ve özellikle Ermenistan’dan hacılar geldi. Bugünü kutladık. 1100 yıllık Akdamar Surp Haç Kilisesi’nde geçmişimizi yad ettik. Bugünümüz için şükrettik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla barış gökten yeryüzüne insanların üstüne iner inşallah. Bu yörenin çok çekmiş insanları, geçmişten ders alarak günümüzün barışını, kardeşliğini ve birliğini gerçekleştirirler, duamız bu” şeklinde duygularını ifade etti.

TORENE YOĞUN KATILIM

Konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi. Törene, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Van Müze Müdürü Bülent Demir de katıldı.