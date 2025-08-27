Van’daki Deprem Durumu Araştırılıyor

VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM KONTROL EDİLİYOR

Van’da deprem olup olmadığı ve son dakika gelişmeleri araştırılıyor. 28 Ağustos 2025 tarihli veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Ülkemizde meydana gelen depremlere dair en güncel bilgiler, gün içerisinde gerçekleşen küçük sarsıntılar ile dikkat çekici depremler üzerinden derleniyor. Van’daki ve Türkiye genelindeki son dakika deprem durumları, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Özellikle sallantı hissedildiğinde veya sosyal medyada deprem iddiaları gündeme geldiğinde, araştırmalar hız kazanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van’da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, “Bugün deprem oldu mu, dün nerede deprem oldu?” gibi soruların yanıtlarını bu kurumlardan alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini düzenli aralıklarla paylaşıyor. Bölgesel araştırmalarla hazırlanan veriler, en son 500 depreme kadar liste halinde sunuluyor.

AFAD’TAN GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, Türkiye’de gerçekleşen depremleri anlık olarak kamuoyuna aktarıyor. 28 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan depremler, AFAD tarafından düzenli bir şekilde listeleniyor. Kurum, son dakika deprem gelişmelerini düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor.