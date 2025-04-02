Van’daki Galatasaraylılardan Derbi Zaferi Kutlaması

DERBİ SEVİNCİ SOKAKLARA TAŞINDI

Van’da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 yenmesi sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşayarak caddelere akın etti. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup etmesiyle birlikte, kutlama yapmaya başlayan taraftarlar, Maraş ve Cumhuriyet caddelerinde coşkularını sloganlar atarak ifade etti.

KUTLAMALAR DUA İLE SÜRDÜ

Kutlamalar sırasında Galatasaraylı taraftarlar, sembolik bir Fenerbahçe tabutunun üzerinde dua etti. Galatasaray’ın haklı bir galibiyet kazandığını vurgulayan taraftarlar, rakiplerini kendi sahalarında yenmeye alışık olduklarını belirtti. Ayrıca, 6 yaşındaki Galatasaraylı taraftar Miraç da katıldığı bir röportajda ‘Ağlama Fener’ şarkısını söyleyerek, takıma olan desteğini gösterdi.