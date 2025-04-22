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Van’daki Kaza İçin Savcı Atandı

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van ilinde bir minibüs ile kapalı kasa bir kamyonetin çarpıştığı kaza hakkında 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİ UNUTMAYALIM

Kazanın, tüm toplumu derinden üzdüğünü belirten Tunç, “Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi. Ayrıca, yaralanan vatandaşların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

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