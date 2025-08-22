Van’daki Operasyonda 55 Kişi Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonunda Şahıslar Hakkında İşlem Yapıldı

Van’da gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcıları olarak bilinen ‘torbacı’ların hedef alındığı bir dizi faaliyet sonucunda uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve tam 55 kişiye yasal işlem uygulandı. Van Emniyet Müdürlüğü, açıklamasında, “İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde 647,61 gram esrar, 384,4 gram sentetik kannobinoid, 62,45 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 12 adet ecstasy, 107,46 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir” dedi.

Yasal İşlemler Gerçekleştirildi

Açıklamada ayrıca, elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 10 şüpheli şahsa “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlarından, 45 şahsa ise “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. Toplamda 55 şahıs hakkında çeşitli suçlamalarla işlemler gerçekleştirilmesi, emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını gösteriyor.