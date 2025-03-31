Van Emniyetinden Mart Ayı Operasyon Raporu

SUÇLA MÜCADELEDE YENİ VERİLER AÇIKLANDI

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçlularla mücadele kapsamında son 15 gün içerisindeki verileri paylaştı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 333 şahıs yakalanmış, 195 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88 şahıs tutuklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

TERÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Emniyet Müdürlüğü, 16-30 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi. Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet silah, 1 adet tüfek, 4 adet fişek, 1 adet televizyon ve diğer çeşitli eşyaların bulunduğu aktarıldı.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BAŞARILARI

Aynı zamanda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda 50 kilogram 789 gram metamfetamin, 1 kilo skunk ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ya da madde nakletmek suçuna karışan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10 olay kapsamında 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatırken, yapılan çalışmalar sonucu 776 paket sigara, 635 litre akaryakıt ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Ayrıca, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 14 organizatör şahsa adli işlem yapılırken, 6 organizatör şahısın tutuklandığını duyurdu.