Van, Filistin’e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

KÜRESEL YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Van’da, Filistin’e Destek Platformu, Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla uluslararası bir yürüyüş gerçekleştirdi. Van Filistin’e Destek Platformu liderliğinde Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, tekbirler ve sloganlarla Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yaptı. Kent Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklamasını gerçekleştiren Van Filistin’e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Hayati Beyde, tarihte en çok bombanın atıldığı Gazze’nin, dünya tarihinin en zalimlerine karşı direnişini sürdürdüğünü ifade etti. Beyde, “Bu direniş insanlıktan nasibi olan vicdanları yavaşta olsa, geçte olsa harekete geçirirken zalimlerin ve işbirlikçilerinin yıkılışını hızlandıracak. Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hayranlıkla selamlıyoruz. Yazık ki bu konuda çok eksiğimiz var ve ağıtlar eksiğimizi gidermiyor. Yapabileceğimiz çok şey var. Yeter ki yapabilme çabamız istikrarlı ve daim olsun. Bu yapabilme çabasının güzel örneklerinden biri şüphesiz ki, Cezayir’den Fas’a, Tunus’tan Moritanya’ya, Kuzey Afrika’nın dört bir yanından yola çıkan yüzlerce araç, Sumud Konvoyu ile Gazze’ye nefes olma kararlılığıyla Refah Sınır Kapısı’na doğru ilerlemek için yola çıktı” dedi.

Beyde, Siyonist İsrail’in yanı sıra onu koruyan Mısır gibi rejimlerin de yıkılması gerektiğini vurguladı. Beyde, “Türkiye dahil 57 ülkeden, içinde parlamenterlerin de bulunduğu vicdanlı insanlar ablukayı yarmak için bugüne kadarki en anlamlı girişimde bulundular. Son iki gündür şahit olduklarımız, en az İsrail kadar varlıklarını İsrail’i korumaya adayan Mısır gibi rejimlerin de yıkılması gerektiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, işgal rejiminin İran’a yönelik saldırılarını da kınayarak, “Bilinsin ki vicdan intifadası başarıya ulaşacak, insanlık onuru siyonizmi yenecektir” dedi.

Beyde, “Coğrafyamız, İslam ümmetinin parçalanmış, kanayan bedenini andırıyor. Bir yanı sarılması mümkün olmayan yaralarıyla Suriye, bir yanı unutulmuş ve yok sayılmış Doğu Türkistan, bir yanı acılar içinde kıvranan Irak, bir yanı ise acılarını içine gömen Afganistan ve bir yanı ise dünyanın gözleri önünde vahşice kuşatılmış, işgal edilen, kadın-çocuk demeden topluca katledilen Gazze” diye konuştu. İran’ın da emperyalistlerin doğrudan desteğiyle hedef haline getirildiğini ifade eden Beyde, “İsrail’in son dönemde İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, siyonist terör örgütünün pervasızlığını ve küstahlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Beyde, “İsrail’in bu pervasız saldırganlığının temelinde yalnızca kendi sapkın ideolojisi değil, aynı zamanda emperyalist efendilerinin sağladığı açık çek ve koruma şemsiyesi vardır. Başta Amerika olmak üzere, batılı emperyalist devletler, bölgemizin kaynaklarını ve siyasi dengelerini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek adına İsrail’i bölgenin jandarması haline getirmiştir” şeklinde konuştu. Beyde, saldırıların hedefinin sadece İran olmadığını, tüm Orta Doğu’nun tehditler sarmalında olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, “Bu vesileyle Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak bir kez daha haykırıyoruz: İsrail terör örgütünü ve onun ipini elinde tutan emperyalist Amerika’yı lanetliyoruz” diye belirtti.