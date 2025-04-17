Van Gölü Koruma Toplantısı Düzenlendi

VAN GÖLÜ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI TOPLANTISI

Van’da, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Toplantısı gerçekleştirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda belirtildiği gibi, bir otelde düzenlenen toplantıda çeşitli konular masaya yatırıldı. Bu konular arasında katı atık yönetimi, arıtma çamuru yönetimi, sıfır atık, hayvansal atıkların yönetimi, dip tarama, Van Gölü’nün doğal sit alanı ilan edilmesi, atık kabul tesisleri ve derelerin temizliği yer aldı.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, toplantıda yaptığı açıklamada, Van Gölü’nün korunması için önemli adımlar atıldığını ifade etti. Varank, “Bu çalışmaları 3 ana başlıkta ve 13 alt eylemden oluşan bir silsilede takip ettik. Geldiğimiz noktada birçok eylemimiz tamamlanmış oldu. Bu sürece emek veren tüm kurum, kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sürecin önemini vurguladı.

KISADA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde kısa zamanda önemli çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların devam ettiğini belirtti. Balcı, Van Gölü’nün uluslararası değerine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı’mızın eşleri kıymetli hanımefendinin bu projeyi himaye etmesi ve desteklemesi bizler için önemli.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, dip çamur temizliği ve sıfır atık projeleri hakkında bilgi vererek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

PROJENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, “Van Gölü ülkemizin, dünyanın göz bebeği. Cumhurbaşkanı’mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen bu projenin çok önemli sonuçlar doğurduğuna yürekten inanıyorum.” sözleriyle projenin önemine değindi.

TOPLANTIDAN ÖNEMLİ SONUÇLAR BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, eksik konuları ele aldıkları toplantının sonucuyla gölün temizlenmesi için önemli ilerlemeler sağlanacağını belirtirken, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise, “Dip çamuru temizliğiyle gölün dibinde bulunan atıklar temizleniyor. Göl kıyılarındaki kötü kokular yok oluyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kıyıları kullanabilecek. Bugüne kadar 1 milyon 950 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.” bilgisi verdi.

KATILIMCILAR VE TEMSİLCİLER

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bitlis ve Van ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.