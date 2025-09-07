Haberler

Van Gölü’nde Ayin Gerçekleşti

YILDA BİR KEZ İBADETE AÇILAN AYİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez yapılan ibadet, Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’ndaki kilisede bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirildi. Ayine katılmak isteyen din adamları ile ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya ulaştı.

DİN ADAMLARI ZİYARETÇİLERLE SOHBET ETTİ

Adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet ediyor. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra başlayan ayini Manukyan yönetti. Maşalyan’ın önderlik ettiği ayinde, katılımcılar mum yakarak dua ediyor ve ilahiler okuyor.

Ayin için İstanbul’dan gelen Anjel Yanıkbaca, Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’ndaki kilisenin ibadete açılmasını önemli bulduklarını ifade ediyor. Van’a ilk kez geldiklerini belirten Yanıkbaca, “Daha önce gelmek istiyorduk ama fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diyor.

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

