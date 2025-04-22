Van Gölü’nde Flamingolar Artıyor

FLAMİNGOLAR VAN GÖLÜ HAVZASI’NA GÖÇ ETTİ

İran’ın Urmiye Gölü’nden göç ederek Van Gölü Havzası’na ulaşan flamingoların ilk grubu, bu yıl nisan ayının ortalarında özellikle Erçek Gölü civarında, Van Gölü çevresindeki Edremit, Gevaş ve Erciş ilçelerindeki sulak alanlara gelmeye başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısının yaban hayvanlarının burayı tercih etmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

KUŞ LİSTESİNE FLAMİNGOLAR DA EKLENİYOR

Türkiye genelindeki 453 kuş türünden neredeyse yarısının konaklayıp ürediği Van Gölü Havzası, flamingoların ilk kafilesine ev sahipliği yapıyor. İran’daki Urmiye Gölü’nden göç eden bu flamingolar, Erçek Gölü gibi Van Gölü çevresindeki sazlık alanlarda konaklamaya başladı. Geçen yıl, uzun süren yağışlar nedeniyle, flamingolar temmuz ayı sonlarında bölgeye gelirken, bu yıl nisan ortalarında varlık gösteriyor. Havaların soğuması ile birlikte flamingoların, önce Afrika’ya, ardından Hazar ve Urmiye bölgesine dönmesi bekleniyor.

HAVA ŞARTLARI FLAMİNGOLAR ÜZERİNDE ETKİ YARATIYOR

Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’nın çeşitli hayvanların hem tatil hem de üreme amacıyla tercih ettiği bir yer olduğuna vurgu yaparak, “Havzadaki sulak alanların fazla olması tür sayısını artırıyor. Van Gölü Havzası, geçen yıl son 40 yılın en fazla yağış alan mevsimini yaşadı. Flamingolar ve leylekler meteoroloji uzmanı gibidir. Yağışların, don olaylarının zamanlarını sezinleyip göç zamanlarını bu bilgilere göre ayarlıyorlar” şeklinde açıklama yapıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle Van Gölü çevresindeki sığ alanların arttığını belirten Aslan, “Gölün çekilmesiyle birlikte Edremit sazlıkları, Gevaş’taki Göründü, Yoldöndü, Dönemeç ve Erciş’te Bendimahi gibi bölgelerde flamingoların sıkça görüldüğü yerler haline geldi” diye ekliyor.

SULAK ALANLARIN KORUNMASI FLAMİNGO POPÜLASYONUNU ARTIRACAK

Prof. Dr. Aslan, önceki yıllarda flamingoların bölgede şubat sonu ve mart başında geldiğini ancak bu yıl bunun nisan ortaları ile mayısa kaydığını ifade ediyor. Bu yıl kasım sonuna kadar flamingoların burada yoğun şekilde bulunması bekleniyor ancak bazı flamingolar yıl boyunca burada kalıyor. Yine, bu yıl Van Gölü Havzası’na Sibirya’dan kazların da geldiği bilgisini veren Aslan, “Tahminlerimize göre, İran’daki Urmiye Gölü’nün kuruması yüzünden flamingolar bu bölgeyi daha çok tercih etmeye başladı. Eğer Van Gölü’ndeki sulak alanlarımızı koruyabilirsek, buraya daha fazla flamingo gelecek fakat yaban hayvanlarının gıda ve güvenliğinin ön planda olması gerekiyor. Güvenlik derken, gürültü faktörü devreye giriyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.