Van Gölü’nde Gökkuşağı Görselliği BİTLİS

GÖKKUŞAĞI GÖRSEL ŞÖLENİ VAN GÖLÜ’NDE ORTAYA ÇIKTI

Van Gölü, yağmur sonrası yaşanan gökkuşağı ile görsel bir şölen sunuyor. Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmurun ardından açan güneş, gökkuşağının oluşumuna neden oldu. Bir ucu Van Gölü’nde, diğer ucu ise şehir merkezine doğru uzanan bu muhteşem renk kaynaşması, doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu tarafından ölümsüzleştirildi.

ŞAHANE MANZARA KAYBOLUYOR

Doğa severlere seyirlik eşsiz bir görüntü sunan gökkuşağı, yağmur bulutlarının dağılmasıyla birlikte yavaşça kayboldu. Bu tür doğal olaylar, bölgede ilgiyle karşılanıyor ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz fırsatlar yaratıyor.