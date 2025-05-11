Van Gölü’nde İnci Kefalleri Göçü

DÜNYA’YA ÖZGÜ BİR GÖÇ

Dünya üzerinde yalnızca Van Gölü’nde bulunabilen inci kefalleri, üremek amacıyla suyun akışına karşı yüzecek şekilde tatlı suya göç ediyor. Bu muhteşem olayı gözlemlemek üzere yüzlerce kişi, Erciş ilçesindeki Deliçay’a akın etti. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan, nesli koruma altında olan bu balıklar için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı devam ediyor. Bu süre zarfında, bölgede yer alan inci kefalleri, Alaska’daki somon balıkları gibi akıntıya karşı mücadele ederek derelere doğru göç ediyor.

DENETİMLER SÜRECEK

İnci kefallerinin göç süreci boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler yapıyor. Onların göçünü izlemek isteyen insanlar da Deliçay’da buluşarak bu eşsiz deneyimi yaşıyor.

İNCİ KEFALI GÜZELLİĞİ

Batman’dan balık göçünü izlemeye gelen Uğur Taş, “Daha önce hiç inci kefali balığını görmemiştim. Balıkların göçünü duyunca ailem ile birlikte Batman’dan Van’a geldik. Suyun tersine yüzen inci kefalleri inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini isterim” diye belirtiyor. Bu önemli etkinlik, doğanın sunduğu bu nadir güzelliği keşfetmek isteyenler için bir fırsat sunuyor.