Van Gölü’nde Kaçak Avcılar Ceza Yedi

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Van’da, kaçak şekilde inci kefali avladıkları belirlenen 15 kişi hakkında toplamda 216 bin 905 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü’nde yaşayan ve üremek amacıyla 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çeşitli önlemler alınıyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerle, göle akan akarsuların kontrolü sağlanıyor. Güvenlik güçleri, kaçak avcılığı önlemek adına yoğun çaba gösteriyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan 24 operasyonda, toplam 3 ton 820 kilogram inci kefali, 3 şişme bot ve 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi. Kaçak inci kefali avladığı belirlenen 15 kişi hakkında ceza uygulanması ise bu mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.