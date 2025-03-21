Van Gümrük Kapısı’ndan İranlı Turist Akını

İRANLI TURİSTLER KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI’NDAN GİRİŞ YAPTI

Tatil için Türkiye’ye gelen çok sayıda İranlı turist, kara yoluyla Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan giriş yaptı. Nevruz tatilini fırsat olarak gören turistler, alışveriş yapmakla birlikte kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için Van’a yöneldi. Bugün gümrük kapısında, Van Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, turistleri karanfillerle karşıladı. Turistlerin rahat bir şekilde girişi için sınır kapısında tüm hazırlıklar tamamlandı.

VAN ALIŞVERİŞ GÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gelen turistlere 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Van Shopping Fest (Van Alışveriş Günleri) hakkında bilgi verdi. Çeliktaş, festival boyunca birçok işletmenin indirimler uygulayacağını ve bu süreçte turistlerin avantajlı alışveriş yapacağını belirtti. Yetkililer, her yıl artan İranlı turist sayısının kent ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, esnafın ve turizmcilerin bu durumu en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI’NIN ÖNEMİ

Konu hakkında yapılan açıklamada, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kentin ekonomik can damarı olduğunu söyledi. Bugün gümrük kapısında kente gelen İranlı turistlerin bayramlarını kutladıkları ve kendilerine hediyeler verdiklerini ifade eden Çeliktaş, “Gerçekten çok mutlu ve memnun oldular. Yaptığımız görüşmelerde bazıları 5, bazıları 10, hatta 20 kez Van’a geldiklerini söyledi. Şehrimizi çok sevdiklerini belirttiler. Sanayi Odası olarak onları en iyi şekilde ağırlamak, sorunlarını dinlemek ve hoş geldiniz demek için burada bulunduk. Etkinliklerimiz oldukça güzel ve verimli geçti. Ayrıca, Van TSO olarak başlatmış olduğumuz Van Shopping Fest indirimli alışveriş kampanyalarıyla ilgili bilgilendirme yaptık” dedi.

MİLYON TURİST HEDEFİ

Geçtiğimiz yıl 720 bin İranlı turisti ağırladıklarını ve bu yıl bu rekoru kırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çeliktaş, “Bu yıl sadece ilk üç ayda, Nevruz’a kadar, 120 bin civarında İranlı misafirimizi konuk ettik. Geçen yıl bu sayı aynı dönemde 100 bin civarındaydı. Yani yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Her yıl artarak ilerliyoruz ve bu yıl 1 milyon turist hedefini aşmayı planlıyoruz. 2025 yılı, Van için oldukça güzel geçiyor. İranlı turistler, hem şehrimizin hem de bölge ekonomisinin can damarı konumunda. Esnaflarımızın bu sürece gereken önemi vermesi büyük bir önem taşıyor. Biz, bu kişilere turist değil; misafir diyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlayıp, şehrimize ekonomik ve kültürel katkı sağlamalarını umuyoruz” diye konuştu.

İran’ın çeşitli kentlerinden gelen turistler ise Van’ı çok sevdiklerini ve nevruz tatili boyunca eğlenip, alışveriş yapacaklarını ifade etti.