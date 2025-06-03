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Van- Hakkari Kara Yolu İnceleme Yapıldı

BAŞKALE KAYMAKAMI VE KARAYOLLARI MÜDÜRÜNDEN İNCELEME

Van’ın Başkale ilçesindeki Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ile birlikte Van-Hakkari kara yolunda detaylı incelemelerde bulundu. Kaymakam Erdoğan, ayrıca Karayolları 11. Bölge Müdürü Erol ve AK Parti İlçe Başkanı Sercan Bayer’i makamında kabul etti.

YOLUN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen incelemeler sırasında, Van-Hakkari kara yolunun bozulmuş 3 kilometrelik kısmı üzerinde detaylı bir değerlendirme yapıldı. Ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yolların mevcut durumu, bakım ve onarım ihtiyaçlarıyla birlikte altyapı iyileştirme projeleri titizlikle gözden geçirildi.

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