Van-Hakkari Karayolu’nda Kaza Meydana Geldi

TRAFAİK KAZASINDA CAN KAYIPLARI

Van-Hakkari karayolunda gerçekleşen trafik kazasında ilk verilere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Kaza, Van-Hakkari karayolu Güzeldere Tüneli girişinde, S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen malzeme yüklü kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı. Kazada, minibüs ve kamyonette bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi ambulanslarla Van ve Başkale Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan bazıları için durumun ağır olduğu öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.