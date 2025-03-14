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Van-Hakkari Yolunda Minibüs Devrildi, 6 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Van-Hakkari karayolu üzerinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Güzeldere Geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kontrolünü kaybederek devrildi.

YARALILARA MÜDAHALE

Olayın ardından bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gönderildi. Yaralılar, minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Bu tür kazalar, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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