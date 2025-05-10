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Van Hattında 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınırında yürütülen arama tarama çalışmalarında 22 kilo 277 gram uyuşturucu madde bulduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, sınır birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye etkinlikleri, 7 gün 24 saat sürekli olarak devam ediyor.

ÇALDIRAN JANDARMA KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ

Bu faaliyetler çerçevesinde, Van hudut hattında yapılan arama tarama sırasında 22 kilo 277 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ediliyor.

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