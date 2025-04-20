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VAN Havalimanı’nda 32 Kilo Metamfetamin

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAŞARILI OPERASYONU

Van Ferit Melen Havalimanı’nda, yapılan bir operasyon sonucu 32 kilo 460 gram metamfetamin ile yakalanan iki yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanına gelen yabancı uyruklu iki şahsı şüpheli davranışları nedeniyle durdurdu.

ARAMA SONUCU BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Şüphelilerin üzerleri ve valizleri üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin de katıldığı bu uygulama sonucunda, toplamda 32 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi. İlgili iki şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili devam eden bir soruşturma bulunuyor.

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