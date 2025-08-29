Van Havalimanı Üç Ay Kapanıyor

HAVALİMANI KAPANMASI TURİZMİ ETKİLİYOR

Van Ferit Melen Havalimanı’nın pist yenileme çalışmaları nedeniyle 3 ay süresince kapalı kalacak olması, turizm sektöründe kaygılar yaratıyor. Van, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel yapısıyla büyük bir turizm potansiyeline sahipken, bu potansiyelini henüz tam anlamıyla değerlendiremiyor. Özellikle İranlı turistlerin Van ekonomisine yaptığı katkının azalması, otellerdeki doluluk oranlarını olumsuz etkilerken, yeterli altyapı ve tanıtım eksiklikleri de bu durumu daha da kötüleştiriyor. İranlı ziyaretçi sayısındaki düşüş ve cazibe merkezi azlığı, zaten zor günler geçiren Vanlı turizmcileri, havalimanının kapalı kalacağı süre zarfında kayıplarla karşılaşma korkusuna itiyor.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA SIKINTILAR OLACAK

Van Ferit Melen Havalimanı’nın kapalı olduğu 3 aylık süreçte, yolcular Muş Alparslan Havalimanı’nı kullanmak zorunda kalacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Double Tree By Hilton Van Otel Genel Müdürü M. Fırat Kaya, “Bir şehirde havalimanının kapanması her açıdan olumsuz bir etkiye sahip oluyor. İster istemez bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmemiz kaçınılmaz. Özellikle çok sayıda uzak doğu yabancı gruplarımız var. Bu grupların geliş ve gidişleri havalimanı üzerinden oluyordu. Birkaç grup kaybı yaşadık. Ayrıca bölgede misafirlerimizin çoğu uçakla ulaşıyor, bu da konaklamalarımızda esneklik yaşayacağımızı gösteriyor. Vanspor’un 1. Lig’e çıkmasıyla takımlar şehirde konaklayacak, ancak havalimanının kapalı olması nedeniyle çevre illeri tercih edebilirler. Bu durumda konaklama ve uçuşlar arasında kayma olabilir, bu da bir risk.” dedi.

KAPANMA TURİZMDE OLUMSUZ ETKİ YARATACAK

Eylül ayı itibariyle Van’da turizm sezonunun yavaş yavaş sona erdiğini belirten Kaya, “Havalimanının kapanması, Van turizmi üzerinde ekstra olumsuz etkiler yaratacaktır. Ancak umarım 5 Aralık’ta havalimanı açılır; o zaman biriken potansiyeli tekrar şehrimizde görebiliriz. Önemli olan, çalışmaların zamanında tamamlanması. Üç ay içinde biriken bir potansiyel olur ve ertelenen ziyaretler daha yoğun şekilde şehre gelir. Bu durum, kış sezonunu canlandırma açısından bir avantaj sunabilir.” ifadelerini kullandı.

IPTALLER VE SIKINTILAR GÜNDEMDE

Van’da yaz sezonunun kısa, kış sezonunun ise uzun olduğunu vurgulayan turizmci Mustafa Öksüz, “Şimdiden birçok iptalle karşılaştık. Acentelerden gelen sorunlar var. Muş’a gitmek bir gün, geri dönüş başka bir günü alacak. Turlar genellikle 3 günlük. Havalimanının yenilenmesi güzeldir, ancak diğer bölgelerde yeni pistler açılırken batıda bulunan havalimanları kapalı kalıyor. Bu durum, bizi 3 ay boyunca zor durumda bırakıyor. Muş’a mahkum kaldık. Acaba Muş Havalimanı buradaki uçak sayısını kaldıracak mı? Bu nedenle turizmcilerin işleri olumsuz etkileniyor. Vanspor’un 1. Lig’e çıkmasıyla umudumuz yüksekti ama şu an verilen süre 3 ay. Sorunlar yaşanır mı bunu da göreceğiz. Ayrıca doğu turları, Doğu Ekspresi ve Vangölü Ekspresi turları gibi diğer unsurlar da bizi etkileyecek. Her yıl turizmcilerin önüne yeni sorunlar çıkıyor, umarım bunlar son olur.” dedi.