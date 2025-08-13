Van ile Edremit Uçuşları Başlatılsın

UÇUŞ ÇAĞRISI YAPILDI

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva, Edremit Ticaret Borsası’nda gerçekleştirdiği konuşmada Van ile Balıkesir Edremit arasında direkt uçuşların başlatılması gerektiğini ifade etti. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “İki tane Edremit var Türkiye’de. Bir Balıkesir’de Edremit, bir de Van Edremit. İkisinde de havaalanı var. Şu kardeşlik köprüsünü kuralım. Türkiye’nin batısıyla doğusunu buluşturalım” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK SORUNLARIYLA DOLU GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Necdet Takva, 2023 yılında bu mecliste tartışılan konuların zamanında PKK gibi güvenlik sorunlarıyla ilişkin endişeleri barındırdığını belirtti. Bugünkü toplantının farklı bir ruh içinde gerçekleştiğini vurgulayan Takva, “Şu anda farklı bir şeyden bahsediyoruz. O günlerde bunları konuşmamıştık. Ama bu normalleşme süreci çok önemli” ifadelerini kullandı. Siyaset ve toplum açısından önemli ilerlemelerin yaşandığını belirten Takva, “Zamanın ruhuna denk gelen bir tarihi anlama sahip bir toplantıda yer alıyoruz” dedi.

HAVALİMANI KAPASİTESİ VE ULAŞIM SORUNU

Takva, Van’ın hava yoluna olan ihtiyaçlarının altını çizerek, “Biz çok talihsiz bir şehirdik. Nüfusumuz 1 milyon 150 bin. Yılda 1 milyon 500 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip Ferit Melen Havalimanı’mız var. Hava yolu ulaşımı artık bir lüks değil, zorunluluk” diye konuştu. Edremit’e yapılacak uçuşların toplumsal ve ekonomik anlamda önemli olduğunu dile getiren Takva, “Van-Edremit uçağı mutlaka başlatılmalı. Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrı yapıyoruz. Eğer bu uçuşlar olursa bize büyük bir destek olur” dedi.

HIZLI TREN İHTİYACI

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Takva, ayrıca kente hızlı tren ulaşımının bir an önce kurulması gerektiğine değindi. Ahmet Çetin de, “Edremit’ten Van’a uçuşların başlatılması için çaba sarf ediyoruz. ‘Edremit to Edremit’ sloganıyla bu uçuşları gerçekleştirmek istiyoruz” diyerek, Edremit’te yaşayan vatandaşların, ayrıca Bitlis, Batman, Muş gibi çevre illerden gelenlerin de yararlanacağı bir ulaşım imkanı sağlanması gerektiğini belirtti.

ZETİNYAĞI LABORATUVARI ZİYARETİ

Heyet, Edremit Ticaret Odası bünyesinde bulunan Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda zeytinyağı tadımı yaparak, yerel ürünlerin tanıtımına katkıda bulundu. Van Ticaret ve Sanayi Odası heyetinde Meclis Başkanı Turan Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Yaren, Mahmut Köroğlu, Kadir Gülgeldi, Genel Sekreter Cengiz Aras ve Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Eşut bulunuyordu. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Bayram Kayahan heyeti kabul etti.