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Van’ın 18 Mart Hava Durumu Nasıl?

SOĞUK HAVANIN ETKİLERİ

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kendisini gösteriyor. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar, 18 Mart Salı tarihi için güncel hava tahminlerini öğrenmek amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarını kontrol ediyor.

18 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü Van’da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise 0°C seviyelerinde seyrediyor. Hava durumu tahminlerine göre, gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle don ve buzlanma riski ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Van’da yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları öneriliyor.

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