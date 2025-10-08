Van’ın Başkale İlçesinde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Van’ın Başkale ilçesinde, gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda gümrük kaçağı malzemeler elde edildi. Bir kişi bu olay nedeniyle gözaltına alındı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI FAALİYETTE BULUNDU

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi’nde yol arama ve kontrol çalışması yaptı. Kontroller sırasında gümrük kaçağı olan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.