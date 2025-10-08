Van’ın Başkale İlçesinde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Van’ın Başkale ilçesinde, gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda gümrük kaçağı malzemeler elde edildi. Bir kişi bu olay nedeniyle gözaltına alındı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI FAALİYETTE BULUNDU

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi’nde yol arama ve kontrol çalışması yaptı. Kontroller sırasında gümrük kaçağı olan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.
Manşet

Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'da maç analisti olarak göreve başladı ve futbol kariyerine geri dönüş yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.