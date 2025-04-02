Van’ın Kurtuluşunda Fener Alayı Etkinliği

FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinlikler çerçevesinde fener alayı yürüyüşü gerçekleşti. Gençlik ve Spor Van İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu fener alayı, coşku dolu bir atmosferde düzenlendi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kent Park’tan başlayıp İki Nisan Caddesi’ne kadar uzanan yürüyüşte, çok sayıda vatandaş meşalelerle yer aldı. Genç sporcuların bir arada yürüdüğü etkinlikte, açılan dev Türk bayrağı yürüyüşe derin bir anlam kattı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı bu etkinliğe, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, şube müdürleri ve birçok vatandaş katılım gösterdi.