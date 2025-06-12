Van Kedi Villası Ziyaretçi Akınına Uğruyor

VAN KEDİSİNE İLGİ ARTIYOR

Van Kedi Villası, koruma altında bulunan dünyaca ünlü Van kedilerini 2025 yılı boyunca günlük binlerce yerli ve yabancı turiste açtı. Türkiye’nin milli ırkı olarak tescillenen ve uluslararası üne sahip Van kedilerinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürüyor. Van kedisi, cana yakın yapısı, beyaz ve ipeksi tüyleri, aslan gibi yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzer uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya olan ilgisiyle kentin en önemli değerlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİ

Van Kedi Villası’nda nesillerinin devamı için sürekli olarak projeler yürütülüyor ve ziyaretçiler burada önemli bir yer tutuyor. Bu yıl 55 yavru kedinin dünyaya geldiği villada, Türkiye’nin dört bir yanından toplam 81 il ziyaretçi kabul ediliyor. Ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşma fırsatı bulan Şahin Demirel, Şanlıurfa’dan Van Kedilerini görmek için geldiklerini ifade etti. Demirel, “Van’a ilk defa geliyoruz, çok güzel bir şehir, herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle bugün Van Kedi Villası’nı ziyaret etmek için geldik. Çocuklarımızla birlikte çok keyifli vakit geçirdik, kendi ellerimizle kedileri besledik, çocuklar çok eğlendiler. Tavsiye ediyoruz, insanlar burayı görmeli, Van’ın havası harika, atmosferi ve halkın yaklaşımı çok güzel, herkes gelip Van’da vakit geçirmeli” dedi.

ÇOCUKLARLA EĞLENCELİ ZİYARETLER

Diyarbakır’dan ailesiyle Van’a gelen Minik Asel Lina Karataş ise, “Van kedilerini çok sevdik, onlara mama verdik, gözleri renkli biri mavi biri sarı çok güzel gözleri var, çok eğlendik” şeklinde konuştu. Van Kedi Villası, hem yetişkinler hem de çocuklar için unutulmaz anların yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor.