VAN MASTERLER DERNEĞİ FUTBOL TURNUVASINI DÜZENLEDİ

FUTBOL TURNUVASINDA DOSTLUK VURGUSU

Van Masterler Derneği tarafından gerçekleştirilen futbol turnuvasında, Türkiye ve İran arasındaki kardeşlik ve dostluğun önemi ön plana çıktı. ‘2. Şöhretler Futbol Turnuvası’ adı altında düzenlenen etkinlik, Van Masterler ile Urmiye Masterler arasında yapılan final maçıyla sona erdi. İpekyolu Gençlik Stadyumu’nda gerçekleşen finalde iki ekip kıyasıya mücadele etti. Sonunda 2-1’lik skorla Van Masterler, şampiyonluğa ulaştı.

AMAÇ SPOR TURİZMİNE KATKI

Final sonrası açıklamalarda bulunan Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz, 2019 yılında Türkiye’de düzenledikleri başarılı bir turnuvadan bahsederek, eski milli futbolcuları da etkinliğe davet ettiklerini dile getirdi. Van’ın spor turizmine destek olmak ve kenti tanıtmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, “İnşallah artık uluslararası turnuvalar yapacağız. Bu yıl Van, Urmiye ve Tatvan masterlerden oluşan üçlü bir turnuva yaptık. İnanılmaz mutlu kaldılar. Onlar da eylül ayında Urmiye ve Tebriz’de bizi ağırlayacaklar. Azerbaycan, Ermenistan, Irak, İran ve Türkiye’nin yer aldığı bir turnuva düzenlemeyi de planlıyoruz. 90 kişiyi getirip üç gün boyunca Van’da ağırlamak öyle basit bir şey değildir. Ben emek veren, destek sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Van Masterler Teknik Direktörü Fahri Baştürk, sporun sadece sahalarda değil, aynı zamanda toplumda da büyük bir etkisi olduğunu belirtti. “Bugün bir kez daha burada gördük. Sporun, tanıtım ve birleştirici ruhunun bir kentin tanıtımında çok büyük etkisi olduğunu hep birlikte izledik. Uluslararası bir turnuvaydı. Burada Van’ın kültürünü, misafirperverliğini sergiledik ve burada dayanışma, dostluk, huzur, kardeşlik örneği gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.

URMİYE’DEN TEŞEKKÜRLER

Turnuvanın her yönüyle başarılı geçtiğini ifade eden İran’ın Urmiye Masterler takımı kafile başkanı Şahin Azeri, “Çok memnun olduk. Bizi çok güzel ağırladılar. Oyunlar çok güzel oldu. Gezdik, eğlendik, güzel dostluklar kurduk. İnşallah bir ay içerisinde Van’ı Urmiye’ye davet ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Van Masterler takımının kalecisi Oktay Aksoy da bu tür organizasyonların kentin turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

Kupa ve madalyaların dağıtıldığı turnuvada hatıra fotoğrafları çekimleri de yapıldı. Final maçını, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emin Topçu ve birçok yerel yetkili ile taraftarlar izledi.