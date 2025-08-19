Van Masterler, Spor Turizmine Katkı Sağlayacak

SPOR TURİZMİ KATKISIYLA ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASI

Van Masterler, spor turizmine katkı sağlamak amacıyla uluslararası bir futbol turnuvası düzenliyor. Daha önce 2020 yılında organize ettiği ‘Şöhretler Turnuvası’ ile Van’a heyecan ve renk katan Van Masterler takımı, bu kez uluslararası ölçekte önemli bir etkinliğe imza atıyor. 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada, İran’ın Urmiye Masterlar Takımı ile Bitlis’in Tatvan Masterler takımı misafir edilecek. Böylece iki ülke arasındaki kardeşlik, spor aracılığıyla pekiştirilecek.

FAIR-PLAY RUHU VE KÜLTÜREL KEŞİF

Fair-play ve kardeşlik ruhuyla gerçekleşecek olan bu organizasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu turnuva yalnızca sahadaki rekabetten ibaret olmayacak. Van ve İran’dan gelen sporcular, taraftarlar ve misafirler; aynı zamanda kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak” denildi. Bu etkinlik, futbolun sadece bir spor dalı değil; ülkeler ve şehirler arasında köprü kuran bir evrensel dil olduğu gerçeğini bir kez daha ön plana çıkaracak.

KENTİN TANITIMINA KATKI

Van Masterler takımı öncülüğünde gerçekleşecek bu organizasyon, kentin spor turizmi potansiyelini güçlendirecek. Açıklamada, “Turnuva, Van’ın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. Sporun birleştirici gücünün hissedileceği bu günlerde, Van bir kez daha dostluğun, misafirperverliğin ve kardeşliğin şehri olacak” ifadelerine yer verildi. 22-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Masterler 2. Şöhretler Futbol Turnuvası’nda; İran Urmiye Masterler, Van Masterler ve Tatvan Masterler takımları mücadele edecek. Maçlar İpekyolu İlçe Stadyumu’nda oynanacak.