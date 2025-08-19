Van Masterler, Uluslararası Futbol Turnuvası Düzenliyor

SPOR TURİZMİNE KATKI

Van Masterler, uluslararası futbol turnuvası düzenleyerek spor turizmine önemli bir katkı sağlıyor. Daha önce 2020 yılında gerçekleştirdiği ‘Şöhretler Turnuvası’ ile kente heyecan ve renk katan Van Masterler, bu sefer uluslararası bir etkinlikle dikkatleri üzerlerine çekiyor. 22-25 Ağustos tarihleri arasında düzenleyecekleri turnuvada, İran’ın Urmiye Masterlar Takımı ile Bitlis’in Tatvan Masterler takımını ağırlayarak, iki ülke arasındaki kardeşliği spor aracılığıyla pekiştirmek istiyor.

FAİR-PLAY RUHU

Fair-play ve kardeşlik ruhu içinde düzenlenecek olan turnuva hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bu turnuva yalnızca sahadaki rekabetten ibaret olmayacak. Van ve İran’dan gelen sporcular, taraftarlar ve misafirler; aynı zamanda kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Böylece futbolun, ülkeler ve şehirler arasında köprü kuran evrensel bir dil olduğunu bir kez daha vurgulayacağız” denildi.

VAN’IN TANITIMI VE SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ

Van Masterler takımı öncülüğünde düzenlenen bu organizasyonun, şehrin spor turizmi potansiyelini de artıracağı ifade edildi. “Turnuva, Van’ın uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak. Sporun birleştirici gücünün hissedileceği bu günlerde, Van bir kez daha dostluğun, misafirperverliğin ve kardeşliğin şehri olacak” sözleriyle devam edilen açıklamada, 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Van Masterler 2. Şöhretler Futbol Turnuvası’nda; İran Urmiye Masterler, Van Masterler ve Tatvan Masterler takımlarının mücadele edeceği belirtildi. Maçların İpekyolu İlçe Stadyumu’nda oynanacağı ifade edildi.