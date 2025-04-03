Van Osb: Siyaset Üstü Üretim ve Ticaret

ÜRETİM VE TİCARETİN POLİTİK ÇEKİŞMELERE ALET EDİLMEMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, üretim ve ticaretin siyaset üstü olduğuna dikkat çekerek, “Ülkenin üretimini ve ticaretini kesata uğratacak her türlü politik angajmanı kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı. Yönetim kurulunun yayımladığı açıklamada, ticari ve üretim faaliyetlerinin politik çekişmelerin aracı olmaması gerektiği vurgulandı. Özellikle, hangi siyasi jenerasyonun ülkeyi yönettiğinden bağımsız olarak ekonomik faaliyetlerin bir hesaplaşma alanı haline gelmemesi gerektiği belirtildi.

İŞ DÜNYASI RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA

Açıklamada, iş dünyasının sürekli olarak bölgesel ve küresel ölçekteki riskler ile karşı karşıya olduğu ifade edildi. Jeopolitik ve jeostratejik olumsuzluklara rağmen üretim, ihracat ve istihdam politikalarından taviz vermeyen sanayi ve iş dünyasının, politik çekişmelerden uzak tutulması gerektiği belirtiliyor. Son olarak, üretimin ve ticaretin kesintiye uğratılmasına karşı oldukları net bir şekilde dile getirildi.