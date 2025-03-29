Van Oto Pazarında Bayram Öncesi Hareketlilik

AÇIK OTO PAZARINDA BAYRAM HAZIRLIĞI

Van’da her bayram öncesi yaşanan hareketlilik, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle kendini gösterdi. Tuşba ilçesindeki Erciş karayolu üzerinde kurulan açık oto pazarı, bayram öncesi en hareketli günlerinden birini yaşadı. Araç almak ve satmak isteyen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarından itibaren pazara akın etti fakat piyasalardaki dalgalanmalar alım satım sürecini etkiledi.

İKİNCİ EL ARAÇ TERCİHLERİ VE FİYAT DURUMU

İkinci el araç almak isteyenler, özellikle ekonomik ve yakıt tasarrufu yapan modelleri tercih ediyor. Ancak satıcılar son dönemde fiyatların düştüğünü, buna rağmen alıcı bulmanın zor olduğunu ifade ediyor. Galerici esnafı Yunus Polater, “İkinci el araçlar artık bir yatırım amacı taşımıyor” diyor. Daha önce yatırım amacıyla alınan araçların artık yalnızca binek ihtiyacı için alındığını belirten Polater, “Maliyetler oldukça fazla. Şu an bir aracın alınması 30-35 bin lira gibi masraflara yol açabiliyor. Bu nedenle kimse araçlara yaklaşmıyor. Fiyatlar sonu gördü ve bundan sonra da yükselmez. Bundan sonra fiyatların düşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

SATIŞTAKİ ZORLUKLAR VE VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ

Pazara aracını satmak için gelen Muhammet Emin Küçük ise “Hiç kimse gelip aracıma bakmadı. Bunun nedeni piyasa koşulları mı yoksa nasipten mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Çünkü kimse aracı aldığı fiyattan aşağı satmak istemiyor. Zarar etmekten kaçındıkları için alışveriş olmuyor” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. Araç almak için gelen diğer vatandaşlar da temiz ve uygun fiyatlı araçların bulunmasının zor olduğunu, bu sebeple bütçelerine uygun araçlara ulaşamadıklarını bildiriyor.