Van-Özalp Yolu’nda Minibüs Kaza Yaptı

KAZA NEDENİYLE İKİ KİŞİ YARALANDI

Van-Özalp karayolunda bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucunda iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Van-Özalp karayolu üzerindeki Erçek Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Y.A. idaresindeki 27 BAB 472 plakalı minibüsün şarampole düşmesi sonucunda sürücü ve yanındaki yolcu yaralanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AÇIKLAMA VE MÜDAHALELER

Kaza haberinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.