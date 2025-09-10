Van Spor FK, 25 yıl sonra. 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Çorum FK maçında 3 puan hedefliyor. Takımda iyi transferler yapıldı. Şu an yeni oyuncular katılacak. Seyircisiz maçlar sona erecek

Van Spor FK, 25 yıl aradan sonra dönemin 1. Lig’ine çıkmayı başardı ve geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İlk haftada deplasmanda Boluspor’u 3-2 yenerek sezonu açan Van Spor, ikinci hafta sahasında Esenler Erok Spor’u 1-0 mağlup etti. Üçüncü haftada İğdır FK ile 0-0 berabere kalan takım, dördüncü haftada ise evinde Bandırmaspor’a 2-1 yenilerek grup sıralamasında şu an 7 puanla 9. sırada yer alıyor. Takım, Şahabettin Özaslan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Hakan Kutlu önderliğinde antrenmanlarına devam ediyor ve gelecek hafta Cumartesi günü deplasmanda grup lideri Çorum FK ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puan alma hedefindeler.

Çorum MAÇINDA 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ

Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Oynadığımız 4 maçta şuan 7 puan topladık. Kendi sahamızda oynadığımız son Bandırma Spor maçında mağlubiyetle ayrıldık. Aslında en çok galibiyeti hak ettiğimiz maçtı. Bu maçta hem oyun üstünlüğünü, hem pozisyon üstünlüğünü tamamıyla almıştık. Çok iyi oynadığımız maçı kaybettik. Bunun telafisini Çorum FK maçında yapacağız. Tabi Çorum da iyi bir takım. Yeni kurulan, mali açıdan, ekonomik açıdan çok kuvvetli, iyi kadrosu olan bir takım. Ama biz de iyiyiz ve giderek üstüne koyuyoruz. Bu milli maç arası da takımımıza çok iyi geldiğini düşünüyorum. İyi çalıştık, eksikliklerimizi tamamladık” şeklinde konuştu.

İYİ TRANSFERLER YAPTIK

Takıma yaptığı transferlerle ilgili de bilgi veren Kutlu, “Şu an transfer sürecinde olan oyuncularımız var. 2-3 oyuncumuz transfer mevsimi bitmeden aramıza katılacak. Takımımıza transfer ettiğimiz yabancı oyuncuların bir kısmı Türkiye’de daha önce oynamış oyuncular. Bir kısmı da yeni gelen isimler. Onların uyum süreci, alışma süreçleri de bu dönemde devam ediyor. Ama, bu süreci çok iyi bir şekilde atlattık diyebilirim. Yeni gelecek yabancı oyuncular da olacak. Hem oyun olarak, hem birbirine uyumlar açısından, hem de sahada duruşlar açısından yeni bir takım görüntüsü vermiyoruz. Ama tabii üstüne koymamız gerekiyor. Bugüne kadar oynanan maçları hep seyircisiz oynadık. Ama ligin 8. haftasında Amed Sportif maçında seyircimiz ile buluşacağız” dedi.