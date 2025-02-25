Van-Tahran Tren Seferleri Başlıyor

VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ BAŞLIYOR

Van ile Tahran arasında yolcu tren seferleri yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2019 ve 2020 yıllarında bu iki kent arasında yaklaşık 10 bin yolcu taşındığını belirtiyor.

KÜLTÜREL VE EKONOMİK BAĞLAR GÜÇLENECEK

Uraloğlu, Kovid-19 salgını sebebiyle seferlerin durduğunu hatırlatıyor ve Türkiye ile İran arasındaki demir yolu işbirliğinin bölgesel ulaşımın güçlenmesine ve turizm hareketliliğinin artmasına büyük katkı sağladığını vurguluyor. “Tahran-Van treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir.” şeklinde ifade ediyor.

İLK SEFER TARİHLERİ

Bakan Uraloğlu, trenin haftada iki kez karşılıklı sefer gerçekleştireceğini aktarıyor. Pazar ve çarşamba günleri Tahran’dan 12.35’te, Van’dan pazartesi ve perşembe günleri 20.00’de yolcular hareket edecek. Yolcular, 22 saatlik keyifli bir seyahat gerçekleştirecek. Biletler ise 25 Şubat Salı gününden itibaren satışa sunulacak. İlk seferler Tahran’dan 9 Mart, Van’dan ise 10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

KUŞETLİ VAGONLARLA SEFERLER

Açıklamada belirtilen bilgilerine göre, İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 40 kişilik kapasitedeki 7 kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. Türkiye’de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ’nin uluslararası bilet satışına açık olarak Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden temin edilebilecek.