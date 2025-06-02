Van Terziler Konfeksiyoncuları Esnaf Odası Başkanı, Kalifiyeli Elemana İhtiyaç Vurguladı

TERZİLİK MESLEĞİNE İLGİ AZALIYOR

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, terzilik mesleğine olan ilginin giderek azaldığını belirtiyor. “Bu ülkenin geleceği için kalifiyeli elemana ihtiyaç var” diyor. Van’daki terziler, tabandan terzi yetişmediğini vurgulayarak, mesleklerinin yavaşça yok olduğunu ifade ediyor. Geçmişte bayram öncesinde vatandaşlar elbise diktirmek için uzun kuyruklar oluştururken, şimdi terzilerin yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor. Yeni neslin terzilik gibi mesleklere ilgi göstermediği ve yeni ustaların yetişmediğinden yakınan terziler, bu duruma yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini söylüyor.

TECRÜBELERİYLE GEÇMİŞİ ANLATIYORLAR

Yaklaşık 55 yıldır terzilik yapan Çetin Karaduman, “1979 yılında, elektriğin Van’da olmadığı bir dönemde başladık. Elektrikle çalışan hiçbir cihaz yoktu ve işin yüzde 80’i elde yapılıyordu” diyor. O dönem her terzi dükkanında 6-7 kişinin çalıştığını ve hazır giyimin hemen hemen olmadığını belirtiyor. “Herkes heyecanla terziye gelirdi, o dönemlerde ben bile bayramdan bir iki ay önce iş tutmazdım. Çünkü işleri yetiştirmek zorundaydık” diyen Karaduman, şimdi ise yeni neslin terziye gelmediğini ve hazır giyimi tercih ettiğini aktarıyor. Terziye genelde kendisi gibi yaşı ilerlemiş kişilerin ya da tamir için gelenlerin geldiğini ifade ediyor.

KALİFİYELİ ELEMAN YETİŞTİRMEK GEREKEN BİR KONUDUR

On yıldan fazladır eleman çalıştırmadığına dikkat çeken Karaduman, “Çünkü eleman yok. Kimse oğlunu herhangi bir sanatkarın yanına bırakmıyor. Eğitim süreçleri sonucunda gençler, 18 yaşından sonra bir meslekte çalışmak istemiyor” diyor. Sanayide eleman bulunmadığından dert yanan Karaduman, “Herkes memur olmanın hayalini kuruyor, üniversiteyi bitirenler kafelerde zaman öldürüyor” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Esnaf sanatkarlar için artık temelden eleman yetişmediğini belirten Karaduman, bu durumun kendilerini üzdüğünü vurguluyor. “Birçok meslekte ustalar yalnız çalışıyor. Bu ülkenin geleceği için kalifiyeli elemana ihtiyaç var” diyor.

AİLELERE SESLENİYOR

Öğrencilerin çoğunun meslek liselerine başvuru yapmadığını da söyleyen Karaduman, özellikle ailelere hitap ederek, “Çocuklarımızın geleceklerini mutlaka hesaplayalım. Onlara mutlu bir gelecek hazırlamak zorundayız. Bu, onlara ev veya araba almakla olmayacak. Elbette ki okumalılar, ama bir mesleği de olmalı” diyor. Çocukların mutlaka bir meslek sahibi olmaları gerektiğini ifade eden Karaduman, yıllardır Gazze ve Filistin için buruk bir bayram yaşadıklarını da aktarıyor. “Gazze’deki ve Filistin’deki olaylar bizi kahrediyor. Büyüklerimizden tek ricam, bu işe çözüm bulmalarıdır. Ortadoğu’da insanlar hep ölüyor. Tek isteğim, bütün dünyada barış ve huzurun olmasıdır” diye ekliyor.