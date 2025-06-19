Van TSO, Eğitim Düzenledi, İş Birliği Sağladı

VAN ÜRETİCİ BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Van’da, Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde “Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi” gerçekleştirildi. Bu eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu, Gıda Perakendeciler Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliği ile düzenlendi. Türkiye’nin Kahramanları Projesi kapsamında yapılan eğitime, Van TSO Yönetim Kurulu, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu, Van TSO Organ Üyeleri, üretim yapan firmalar, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve ulusal mağaza zincirleri ile e-ticaret sitelerinin temsilcileri katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI YAPILDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Yeni iş birliklerine imkan sunacak olan, yerli üreticilerin bakış açılarını genişletmek ve diyaloglarını artırmak üzere Güvenilir Ürün Platformu tarafından iki yıl önce hayata geçirilen Türkiye’nin Kahramanları Projesi’nin 10’uncu buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim” dedi. Takva, sürdürülebilir iş birliklerinin teşvik edilmesi ve yerel üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve “E-ticaret platformlarının, ulusal marka temsilcilerinin, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları etkileşimin ticari iş birliklerine evrilmesini umut ediyoruz” diye ekledi.

VAN’IN ÜRÜNLERİ ULUSAL PAZARDA

Takva, “Van’ın kahramanları Türkiye’nin kahramanları olmak üzere” mesajını vererek, Türkiye’nin Kahramanları Projesi sayesinde Van’a ait ürünlerin ulusal pazarlarda yer alacağını belirtti. “Bu etkinlik sonrası; mutlaka bir-kaç üreticimizin ürünlerini ulusal pazarda sergileyeceğini düşünüyorum. Programın adından da anlaşılacağı üzere bugün Van’ın kahramanları, Türkiye’nin kahramanları olmak üzere hevesli ve azimli bir davranış sergileyeceklerdir” açıklamasında bulundu. Takva, ayrıca katılımcılara daha çok iletişim kurma ve diyalog geliştirme çağrısında bulundu.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

Projenin diğer önemli isimleri arasında online katılım sağlayan Elite World Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Gıda Perakendeciler Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Hepsiburada Pazaryeri Eğitim Uzmanı Bilgesu Evcil ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yer aldı. Etkinlik kapsamında üreticilere yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve birebir iş geliştirme görüşmeleri yapıldı. Katılımcılar, üretimden tüketime giden süreçte kalite ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirildi. Program sonunda katılımcılara belge takdimi yapılırken, Van’da üretilen ürünler de Van TSO’da sergilendi.