Van TSO Heyeti, Balıkesir ve Tekirdağ Ziyareti

İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Van TSO) heyeti, ‘Marmara Bölgesi Çalışma Programı’ doğrultusunda Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir dizi işbirliği ziyareti ve program düzenledi. Programda yer alan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile Meclis Başkanı Turan Avcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Yaren, Mahmut Köroğlu ve Kadir Gülgeldi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile ‘Kardeş Oda’ protokolü imzaladı. Ziyareti olan Van TSO heyeti, Çorlu Ticaret Borsası ve yerel Vanlı dernekleri de ziyaret ettikten sonra, bir sonraki durakları olan Balıkesir’in Edremit ilçesine geçti.

ÇORLU’DAKİ GÖRÜŞMELER

Heyet, Edremit Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği ile bir araya geldi. Van TSO’nun Çorlu’daki ilk ziyareti, Trakya Anadolu İş İnsanları Derneği ve Trakya Vanlılar Derneği’ne oldu. Trakya Anadolu İş İnsanları Derneği Başkanı Turgut Altaylı, Van TSO’nu ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, gidiş-gelişlerin artmasıyla birlikte ortak bir gelişim sağlanabileceğini kaydetti. Van TSO Başkanı Necdet Takva ise “Van TSO ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘Kardeş Oda Protokolü’ çerçevesinde buradayız. Van ve Çorlu arasında yeni dönemle birlikte daha fazla ticari ilişkilerin artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALANDI

Çorlu’daki program kapsamında Van TSO heyeti, Çorlu TSO’yu ziyaret etti ve iki oda arasında “Kardeş Oda Protokolü” imzalandı. Protokol; odalar arası işbirliğinin sağlanması, ortak faaliyetler ve projelerin yürütülmesi ile dostluk köprüsü oluşturmayı amaçlıyor. Van TSO heyeti daha sonra Azizoğlu Group, Uysal Yapı, Ünselili Group ile işbirliği yaparak çeşitli iş yerlerini ziyaret etti. Ayrıca, “Çorlu 18. Tarımtech Trakya Avrupa Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı” açılış törenine katılım sağlandı.

BALIKESİR İLÇESİNDE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Van TSO heyetinin Balıkesir’e geçişi sırasında Edremit Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği ile görüşmeler yapıldı. Ticaret Borsası’na yapılan ziyarette, geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dilekleri iletildi. Ayrıca, Balıkesir’de düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’na davet yapıldı. Edremit Ticaret Odası ile yapılan toplantıda, kentlerin sosyal ekonomik kimlikleri ve odaların çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Edremit’e yapılacak uçuş seferlerinin başlamasına yönelik Cumhurbaşkanına çağrı yapıldığı görüşmede, bu durumun turizm ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi.

VAN İLE BALIKESİR ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Son olarak Edremit Körfezi Vanlılar Derneği’ni ziyaret eden Van TSO heyeti, Balıkesir ile Van arasındaki sosyal-kültürel ilişkilere ve ticari bağlantıların gelişmesi için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dernek Başkanı Çetin Evren, Balıkesir Edremit ile Van Edremit arasında bir gönül köprüsü oluşturmayı amaçlayan projeler hakkında bilgi sundu.