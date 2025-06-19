Van TSO, Üretici Buluşması Düzenledi

VAN ÜRETİCİ BULUŞMASI VE İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Van’da, Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından “Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi. Bu eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu, Gıda Perakendeciler Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) ile Güvenilir Ürün Platformu’nun işbirliğinde düzenlendi. Türkiye’nin Kahramanları Projesi kapsamında yapılan bu etkinliğe, Van TSO Yönetim Kurulu, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu, Van TSO Organ Üyeleri, üretim yapan firmalar ve ulusal mağaza zincirleri ile e-ticaret sitelerinin yetkilileri katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI YAPILDI

Toplantının açılışını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, etkinliğin yerli üreticilerin bakış açılarını genişletmek ve iş birliğini artırmak açısından önemli olduğunu belirtti. Takva, “Yeni iş birliklerine imkan sunacak olan, yerli üreticilerin bakış açılarını genişletmek ve diyaloglarını artırmak üzere Güvenilir Ürün Platformu tarafından iki yıl önce hayata geçirilen Türkiye’nin Kahramanları Projesi’nin 10’uncu buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim” dedi. Ayrıca, sürdürülebilir iş birliklerinin teşvik edilmesi ve yerel üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Takva, “E-ticaret platformlarının, ulusal marka temsilcilerinin, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları etkileşimin ticari iş birliklerine evrilmesini umut ediyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

VAN MARKALARININ ULUSAL PAZARDA SERGİLENMESİ Hedefleniyor

Takva, “Van’ın kahramanları Türkiye’nin kahramanları olmak üzere” vurgusu yaparak, Türkiye’nin Kahramanları Projesi sayesinde Van’a ait ürünlerin ulusal pazarlarda tanıtılacağını belirtti. “Bu etkinlik sonrası; mutlaka bir-kaç üreticimizin ürünlerini ulusal pazarda sergileyeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Takva, yerel ürünlerin dünya pazarında tanıtımı için daha fazla iletişim ve diyalog geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, etkinlikte katılımcılara sunulan e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerinin dolu dolu geçeceğini söyledi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE SEMİNERLER DÜZENLENDİ

Etkinlikte, online olarak katılan Elite World Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Gıda Perakendeciler Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Hepsiburada Pazaryeri Eğitim Uzmanı Bilgesu Evcil ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın konuşmaları ile üreticilere yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve birebir iş geliştirme görüşmeleri yapıldı. Katılımcılar, üretimden tüketime giden süreçte kalite ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirildi. Program sonunda katılımcılara belge takdimi gerçekleştirildi ve Van’da üretilen ürünler Van TSO’da sergilendi.