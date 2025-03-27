Van TSO Üyeleri Geleneksel İftarda Buluştu

VAN TSO İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), geleneksel iftar programları çerçevesinde iş dünyası temsilcileri, kamu kuruluşları yöneticileri, meslek odaları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen “Geleneksel İftar Yemeği” programının üçüncüsü gerçekleştirildi. İlk iki programda, Van TSO meclis üyeleri, oda çalışanları ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri gibi çeşitli gruplar katıldı. Bu yılki üçüncü iftar buluşmasında ise daha fazla iş dünyası temsilcisi, kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri, yerel ve ulusal basın mensupları yer aldı.

GEÇMİŞ DÖNEM YETKİLİLERİNE PLAKET VERİLDİ

Geleneksel hale gelen iftar yemeğinde, Van TSO’nun eski dönem yöneticileri de unutulmadı. Feridun Irak ve Mirza Nadiroğlu gibi önceki başkanların yanı sıra, meclis başkanı Arslan Bayram, yönetim kurulunda görev almış Abdulkahar Eraslan, vefat eden Ekrem Baytar ve diğer meclis üyelerine plaket takdim edildi. Bu isimler, Van TSO’nun geçmişteki katkıları için onurlandırıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Gerçekleştirilen programlarda bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, iftar yemeğine katılan tüm isimlere teşekkür etti. Takva, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin iş dünyasına ve toplumsal bağlara katkı sağladığını ifade etti. Bu yılki iftar programı da, katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.