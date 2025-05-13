Van Valisi Ozan Balcı, Toplantı Düzenledi.

TOPLANTININ DETAYLARI

Van Valisi Ozan Balcı’nın başkanlığında “Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Vali Balcı, “Başta terörle mücadele faaliyetlerine, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanmasına, çocuk ve gençlerin korunmasına, trafik denetimlerine, göçmen kaçakçılığı, narkotik suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele faaliyetleri ile konaklama tesislerimizin durumuna yönelik çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI VE SONUÇLAR

Huzurun Yüzyılında Van’da 5.138 polis ve 4.473 jandarma personeli görev yapmakta. Nisan ayında kolluk birimleri 1.488 olaya müdahale etmiş ve aydınlatılma oranı yüzde 97 olarak belirlenmiş. Terörle mücadelede 43 operasyon yapılmış, 87 şahsa adli işlem uygulanmış ve 10 şahıs tutuklanmış. Asayiş olaylarında ise 167 mal varlığına karşı, 655 kişilere karşı, 38 hırsızlık ve 28 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş. Vali Balcı, “Aldığımız tedbirler sonucu; jandarma bölgesinde evden ve otodan hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı, kapkaç, yankesicilik, cinsel taciz ve saldırı olayları ile polis bölgesinde kapkaç ve motosiklet hırsızlığı olayları olmamıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN PROJELER

“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Güvenli Okul Projesi” kapsamında 65 okul çevresi ziyaret edilmiş, 59 park-bahçe, 42 kahvehane ve 30 umuma açık yer kontrol edilmiş. Vali Balcı, bu projeler doğrultusunda 2025 yılı Nisan ayı içerisinde okul çevrelerinde 6 olay meydana geldiğini belirtti. Trafik kazalarının da önemine dikkat çeken Balcı, ilde 150 trafik kazası yaşandığını, bu kazalarda 254 kişinin yaralandığını ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE

Narkotik suçlarla mücadelede 135 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 168 şahıs hakkında adli işlem yapılmış. Ele geçirilen maddeler arasında 6 kg eroin, 246 kg metamfetamin ve 37 kg skunk bulunuyor. Bağımlılıkla mücadele amacıyla 30 etkinlik düzenlenerek 1.781 kişiye bilgilendirme yapılmış. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ise olay sayısının yüzde 36 artış göstererek 202’ye yükseldiği, bu olaylarda 273 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

GENEL GÜVENLİK DURUMU VE TEŞEKKÜR

Vali Balcı, “Siber suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında nisan ayında 153 siber olay meydana geldi” diyerek, bu süre zarfında 26 şahıs hakkında işlem yapıldığını ekledi. İpekyolu ilçesinde “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde” başıboş hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade eden Vali Balcı, “Güvenlik ve huzurun sağlanmasında gece gündüz, kar-çamur demeden fedakarca görev yapan jandarma, polis ve sahil güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum” dedi.