(VAN) – Van’da Geyik Avı Yapan Şahıs Yakalandı

KAÇAK AVCILIĞA SON!

Van’da kaçak avcılık yapan ve kamu güvenliğini tehdit eden bir şahıs, sosyal medya paylaşımlarının ardından yakalandı. Olay, 7 Haziran 2025 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Mahallesi karayolu üzerinde, saat 14.00 sularında meydana geldi. Bir kişinin avlanması yasak olan geyikleri tüfekle avlamaya çalıştığına dair ihbar, sosyal medya üzerinden yapıldı. Şahsın çevredeki vatandaşların güvenliğini de riske attığı ifade edildi.

JANDARMADAN HIZLI MÜDAHALE

İhbarın ardından Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu araştırmak amacıyla istihbarat destekli çalışmalara başladı. Olaydan yaklaşık üç saat sonra, Y.S. (20) isimli şüpheli, suç aletinin yanı ile birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20.119 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma” suçundan da adli işlem süreci başlatıldı.