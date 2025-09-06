Van ve Hakkari’de Basın Açıklaması Yapıldı

FİLİSTİN’E DESTEK AÇIKLAMALARI

Van ve Hakkari’de, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla basın açıklamaları gerçekleştirildi. Van’daki etkinlik, Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlendi. Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları tutarak tekbir getirdi ve Filistin’e destek veren sloganlar attı. Platform sözcüsü Hayati Beyde, Gazze’de süregelen hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının adeta canlı yayımla izlenen bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti. Beyde, her gün çocukların, kadınların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

İNSANLIK İÇİN ŞAHİTLİK SORUMLULUĞU

Beyde, “Gazze’de sadece silahlar değil, açlık da bir savaş aracı olarak kullanılmakta. Gıda, ilaç ve temiz suya erişim kasten engellenmektedir. Bu tabloya bütün insanlık şahittir. Batısından doğusuna tüm dünyanın özgür ve onurlu insanları, yaşanılan bu büyük zulme daha fazla sessiz kalmayacağını en yüksek sesle dile getirmektedir.” dedi. Beyde, ABD ve Avrupa’da meydana gelen eylemlerde, kişilerin eğitimlerini ve kariyerlerini feda ederek bu konudaki sorumluluklarını yerine getirdiklerini vurguladı. Bu bağlamda, “44 farklı ülkeden insanlar bir araya gelmiş, Küresel Sumud Filosu’nu oluşturmuştur. Bu yönüyle filo, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır.” şeklinde konuştu.

ACİL İNSANİ KORİDOR GEREKEN BİR KONUDUR

Hakkari’de de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın derneği tarafından Bulvar Caddesi’nde bir basın açıklaması yapıldı. Dernek yöneticisi Yılmaz Önal, Gazze’de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir aşamaya geldiğini ifade etti. Gazze ve insanlık için atılan her adımı olumlu karşıladıklarını belirten Önal, “Gazze’deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz fakat Gazze’nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz.” dedi. Önal, Gazze’deki mevcut ablukanın kaldırılması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğini vurguladı.