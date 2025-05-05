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Van YYÜ Akademisyenleri Protesto Yürüyüşü Düzenledi

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki akademisyenler ve öğrenciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Kampüs Camisi önünde toplandı ve tekbirler getirerek üniversite yerleşkesinde yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

YÜRÜYÜŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Yürüyüşün sonunda, grup adına bir konuşma yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, İsrail’in Filistin’de 70 yıldır sürdürdüğü işgal ve saldırı politikalarının 7 Ekim 2023’ten bu yana çok daha şiddetli bir şekilde arttığını ifade etti. İslam, İsrail’in kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini vurgulayarak, “İsrail mazlumları öldürerek soykırım suçu işliyor. Bu zulmü duyurmaya çalışıyoruz” dedi. Yürüyüşün amacının İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirten İslam, “Filistin’deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu akşam bir kez daha gösterdik. Onların sesi olmak istedik. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DUA İLE SONLANDI

Yürüyüş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile son buldu.

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