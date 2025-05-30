Van YYÜ’de 6. Kurdiyat Sempozyumu Yürütülüyor

SEMPZYUMUN AÇILIŞI VE ANA TEMASI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu, “Abdurrahim Rahmi Zapsu ve Kültürel Mirası” konusuyla başladı. Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun torunu Hasan Cuneyd Zapsu, akademisyenler, iş insanları, STK temsilcileri ve öğrenciler yer aldı. Türkiye, İngiltere, İsviçre, İran ve Irak’taki 16 üniversiteden 54 akademisyenin katılacağı sempozyumda yaklaşık 40 sunum yapılacak. İki gün sürecek etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE HEDEFLER

Açılışta bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu yılki sempozyumun temasının “Abdurrahim Rahmi Zapsu ve Kültürel Mirası” olarak belirlendiğini ifade etti. Şevli, “Cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki süreçte, Türkiye’nin İslami düşünce birikiminde müstesna bir konumda yer alan Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun eserlerini ve fikir mirasını akademik bir platformda ele almak, tartışmak ve bu birikimi gelecek nesillere aktarmak, üniversitemiz adına büyük bir gurur vesilesidir” dedi. Bu çerçevede sosyal, tarihi, siyasi, sanatsal, kültürel ve edebi değerleri bilimsel bir yaklaşımla incelemenin önemine vurgu yaptı.

BİLGİ GELENEKLERİNE VURGU

Üniversitelerin ilim ve irfanın özgür düşünce ortamında geliştiğine dikkat çeken Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmekteyiz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın kadim bilgi geleneğinden beslenerek, bilimsel üretimle milletimizin yeryüzündeki mümtaz konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Sempozyumun, kültürel zenginlikleri evrensel bir bakış açısıyla ele alma isteğinin somut bir örneği olduğu belirtildi.

KATILIMCILARIN PAYLAŞIMLARI

Programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Van YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş’ın konuşmaları yer aldı. Sempozyum, Hasan Cuneyd Zapsu tarafından dedesi Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun entelektüel ve kültürel mirasını paylaşmasıyla devam etti.