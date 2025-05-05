Van YYÜ’de Kermes Düzenlendi, Gelir Gazze’ye

GAZZE YARARINA KERMES DÜZENLENDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, Gazze’ye destek amacıyla bir kermes gerçekleştirdi. Üniversite kampüsünde kurulan çadırda, ilk olarak yiyecekler sergilendi. Ayrıca getirilen kıyafetler de satışa sunuldu. Vatandaşlar, akademisyenler ile öğrencilerin farkındalıkla ilgi gösterdiği bu etkinlikte elde edilecek gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

SALDIRILARA DUYARSIZ KALMIYORUZ

Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cihat Öztay, kermeste katılımcılar adına yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiğini” ifade etti. Saldırılarda çok sayıda masum insanın yaşamını yitirdiğini belirten Öztay, “Bu saldırılara duyarsız kalmıyoruz. Düzenlenen kermesle katkı sunmaya çalışıyoruz. Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve eşlerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunuluyor. Elde edilecek gelir Gazze’ye ulaştırılacak. Keşke tüm dünyada bu saldırıların durması için büyük tepkiler gösterilseydi,” dedi.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Eczacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havvanur Bulut, “İsrail’in kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini” vurguladı. Kermeste toplanacak geliri Filistin’deki ailelere göndereceklerini belirten Bulut, “Gazze’de yaşananlar insanlık dramına dönüştü. Tüm insanlar saldırıların son bulmasını istiyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz,” diye konuştu.

FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ

İlahiyat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Dilan Kaya, etkinlikleriyle bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Kaya, “İsrail kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin’de insanları öldürüyor. İsrail saldırılarının durmasını istiyoruz. Bunun için sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Yaşanan zulmü duyurmaya çalışıyoruz,” dedi.