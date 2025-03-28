Vance Grönland Ziyaretinde Fikirlerini Paylaştı

ABD BAŞKAN YARDIMCISI GRÖNLAND’DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, eşi Usha Vance ile birlikte Grönland’a yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Vance, “Kuzey Atlantik’i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin’e, Rusya’ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız? Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayan insanları ve kendi ülkemizi güvende tutmak için Grönland’da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor” dedi.

UZAY ÜSSÜ’NDE DEVAM EDEN GÜVENLİK VURGUSU

Vance ve beraberindeki heyet, Grönland’daki ABD’ye ait Pituffik Uzay Üssü’nde bir konuşma yaptı. Vance, “Tabii ki, her gün ne yaptığınızı anlatan bir brifing alacağız. Ardından, duyduğunuz gibi, Trump yönetimi olarak Grönland’a yönelik bazı ilgilerimizden bahsedeceğiz. Trump yönetimi, Arktik güvenliği ile ilgileniyor ve bu büyük bir konu, önümüzdeki on yıllarda daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

GRÖNLANDLILARIN BAĞIMSIZLIĞI VE YATIRIM GEREKSİNİMİ

Vance, Grönland halkının kendi bağımsızlıklarını belirleyeceğini belirtti. “Grönlandlılar, Danimarka’dan bağımsız olmayı kendileri belirleyecekler ve sonra Grönland halkıyla konuşmalar yapacağız” dedi. Ayrıca, “Danimarka’ya mesajımız çok basit: Grönland halkı için iyi bir iş çıkarmadınız. Grönland halkına yeterince yatırım yapmadınız ve bu muazzam, güzel kara parçasının güvenlik altyapısına yeterince yatırım yapmadınız. Bu değişmek zorunda” diyerek, Danimarka’nın güvenlik stratejisini eleştirdi.

ALTERNATİF YOLLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Alternatif yollara ilişkin düşüncelerini aktaran Vance, Grönland’da önemli bir pozisyon almayı gerektiren sebeplerini sıraladı. “Alternatif nedir? Kuzey Atlantik’i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin’e, Rusya’ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız?” ifadeleriyle, Grönland’ın stratejik önemini vurguladı.

ULUSAL GÜVENLİK KONUSU VE SIGNAL YORUMU

Vance, Signal sohbet skandalı sonrası ulusal güvenlik ekiplerine destek verdiklerini belirtti. “Tüm ulusal güvenlik ekibimizin arkasındayız” diyerek, bu tür sorunların takipçisi olacaklarını söyledi.