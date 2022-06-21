Van’da korkutan deprem

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Van’ın Muradiye ilçesinde saat 10.10’da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10’da Van’ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Önceki günlerde de Van’da peş peşe depremler meydana gelmiş ve bu depremler Vanlıları büyük korkutmuştu.