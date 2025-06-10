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Vanda Sağanak Yağışlı Hava Bekleniyor

RÜZGARLI HAVA DALGASI VAN’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde etkili olan rüzgarlı hava dalgası, Van’da da hissediliyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihi için hazırladığı raporları yakından takip ediyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Van’da hava durumu nasıl olacak? Van’da yağmur yağacak mı? İşte detaylar…

METEOROLOJİ’YE GÖRE 11 HAZİRAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Van’da hava durumu genel olarak sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacak. Gün içerisinde sıcaklık değerleri düşecek. Van hava durumu özeti şu şekilde:

Hava durumu: Sağanak yağışlı ve gök gürültülü
En yüksek sıcaklık: 23°C
En düşük sıcaklık: 12°C
Hissedilen sıcaklık: 16.6°C

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