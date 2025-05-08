Vangölü Ekspresi’nin Manzaraları Eşsiz

doğanın eşsiz manzaraları

Vangölü Ekspresi, ilkbaharda doğada sunduğu muhteşem görüntüler ile fotoğraf meraklılarına benzersiz kareler sağlıyor. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahını takip ederek Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaşan bu tren, 1315 kilometrelik yolculuğunu 60 farklı durak ile gerçekleştiriyor. 7 yıl önce seferlerine başlayan Vangölü Ekspresi, mevsimlerin getirdiği farklı görsel şölenleri yolcularıyla buluştururken, doğanın canlandığı ilkbahar döneminde özellikle etkileyici manzaralar sunuyor.

Fotoğraf meraklılarının gözdesi

Vangölü Ekspresi’nin geçtiği Bingöl ve Elazığ gibi duraklar, AA muhabirleri tarafından havadan görüntülenirken oldukça göz alıcı manzaralar ortaya çıkıyor. Dağların eteklerinde, Murat Nehri ve Fırat Nehri üzerindeki köprülerden geçen tren, fotoğraf tutkunları için harika sahneler oluşturuyor. Bingöl Fotoğraf Kulübü Başkanı Esra Bürçün, 2015 yılından bu yana fotoğraf çektiğini ve kentin farklı meslek gruplarından gelen fotoğraf meraklılarıyla bu yıl bir kulüp kurduklarını belirtiyor.

Bingöl’ün doğal zenginliklerini keşfetmek

Bürçün, Bingöl’ün tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenledikleri gezilerde eşsiz doğayı fotoğrafladıklarını anlatıyor. “Doğanın, bulutların rengi, trenin su üzerindeki köprüden geçmesi, bize fotoğraf açısından eşsiz bir görüntü sundu” diyen Bürçün, Vangölü Ekspresi’nin sunduğu güzelliklerin kendilerine harika kareler sağladığını ifade ediyor. Her anı değerlendirmek istediklerini de belirtiyor.

Fotoğrafla yeniden keşif

Bingöl Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan ve kulüp üyesi Eda Orak, 5 yıl önce babasını kaybettikten sonra fotoğrafa yöneldiğini ve bu sayede yaşadığı zorlu süreçten kurtulduğunu belirtiyor. Fotoğraf kursunda öğrendiği tekniklerle yeteneğini geliştirdiğini söyleyen Orak, “Bingöl’ü keşfettim. Bingöllüyüm ama bu kadar güzel olduğunu fotoğrafçılar sayesinde öğrendim,” diyor. Vangölü Ekspresi’nin ve köprünün görüntülerini yakalamış olmanın mutluluğunu taşıyarak, “Bugün hava çok güzel ve şahane bir görüntü var burada. Treni çektik, güzel kareler çıkardık,” diye ekliyor.