Vaniköy’deki Villa İnşaatı Devam Ediyor

KAÇAK VİLLADA İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vaniköy’deki Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait olduğu iddia edilen kaçak villa, dron ile yapılan görüntülemelerde inşaat çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor. Üsküdar’ın en dikkat çekici noktalarından biri olan Vaniköy’de yer alan lüks yapıda, ekiplerin çalışmaları gözlemleniyor.

TANIK İFADESİ VE RÜŞVET İDDİALARI

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifadesi alınan T.E., “Bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın da ikamet ettiği” belirtilen Vaniköy’deki villalarda kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini öne sürdü. Bu ihbar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri ile 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgeye giderek inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda, izinsiz inşaatın İBB’nin izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Ekiplerin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak meydana gelen tahribat nedeniyle tüm inşaat çalışmalarının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’a ait olduğu ve yakın bir zamanda Rus iş adamı tarafından satın alındığı bilgisi ortaya çıktı.